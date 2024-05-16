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АРТИШОКА ЭКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №60 - Киев (229424) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
61,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
62,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
61,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (2)
75,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
62,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
61,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
64,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -21,99 грн
67,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
79,92
Экономия: -11,68 грн
68,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
63,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (1)
65,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (1)
66,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
65,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (1)
62,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (2)
68,70 грн