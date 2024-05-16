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АРТИШОКА ЭКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №60 - Харьков (229424) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
60,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
60,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
64,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
64,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
76,74
Экономия: -7,39 грн
69,35 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
60,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
65,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
64,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (1)
65,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
68,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
Всего: упаковка (1)
82,99
Экономия: -14,79 грн
68,20 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
Всего: упаковка (1)
61,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Всего: упаковка (1)
63,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 1
Всего: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
Всего: упаковка (1)
60,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
60,40 грн