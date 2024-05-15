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АРТИШОКА ЭКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №60 - Днепр (Днепропетровск) (229424) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: таблетки (40)
76,83
Экономия: -3,03 грн
73,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: таблетки (30)
70,38
Экономия: -2,58 грн
67,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
64,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
68,62
Экономия: -3,77 грн
64,85 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
80,56
Экономия: -3,16 грн
77,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: таблетки (20)
73,55
Экономия: -3,61 грн
69,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: таблетки (30)
76,63
Экономия: -2,83 грн
73,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
В других городах:
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (1)
71,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
62,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
Всего: упаковка (1)
65,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: таблетки (10)
69,46
Экономия: -2,56 грн
66,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
61,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
70,16
Экономия: -3,76 грн
66,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
78,00
Экономия: -13,00 грн
65,00 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 37
Всего: упаковка (1)
64,74 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
78,00
Экономия: -13,00 грн
65,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: таблетки (30)
71,76
Экономия: -3,96 грн
67,80 грн