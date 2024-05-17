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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" бальзам 100 мл - Львов (481448) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
69,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
62,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
61,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
66,07 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
62,83 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (1)
63,22
Экономия: -10,04 грн
53,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
61,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
61,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
61,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1)
61,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (2)
61,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
60,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (2)
60,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (1)
61,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (3)
61,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
61,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (2)
61,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
60,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (2)
62,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (1)
60,96 грн