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Антистресс® капсулы 250 мг, №30 - Запорожье (36597) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
166,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
174,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
192,31
Экономия: -29,72 грн
162,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
166,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
187,50
Экономия: -30,62 грн
156,88 грн
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
189,00
Экономия: -30,90 грн
158,10 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
173,76 грн
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
166,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
166,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: капсулы (1)
167,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
181,99
Экономия: -24,98 грн
157,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: капсулы (1)
168,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
166,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
166,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
180,77
Экономия: -25,26 грн
155,51 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
210,00
Экономия: -51,90 грн
158,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
166,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
166,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
174,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
167,70 грн