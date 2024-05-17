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Антистресс® капсулы 250 мг, №60 - Запорожье (27451) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
270,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
311,80
Экономия: -50,98 грн
260,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
288,46
Экономия: -35,15 грн
253,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: капсулы (20)
256,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -37,76 грн
255,23 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
294,00
Экономия: -41,40 грн
252,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
270,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
355,50
Экономия: -101,40 грн
254,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -26,76 грн
255,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
294,32
Экономия: -25,53 грн
268,79 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
270,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: капсулы (50)
294,52
Экономия: -65,50 грн
229,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
286,74
Экономия: -39,10 грн
247,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
307,90
Экономия: -33,20 грн
274,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
270,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: капсулы (50)
321,34
Экономия: -60,03 грн
261,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
286,40
Экономия: -34,84 грн
251,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: капсулы (20)
317,96
Экономия: -56,65 грн
261,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: капсулы (40)
303,68
Экономия: -42,62 грн
261,06 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
270,20 грн