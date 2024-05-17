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АЛФАВИТ® МАМА таблетки, №60 - Запорожье (531984) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
458,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
541,11
Экономия: -88,80 грн
452,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
549,95
Экономия: -97,42 грн
452,53 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
502,00
Экономия: -65,00 грн
437,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
465,11 грн
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
502,00
Экономия: -65,00 грн
437,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
458,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
508,20
Экономия: -86,64 грн
421,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
450,03 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
458,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
458,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
458,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
458,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
539,67
Экономия: -87,25 грн
452,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
522,64
Экономия: -69,82 грн
452,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
476,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
490,35
Экономия: -37,93 грн
452,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
458,40 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
458,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
458,40 грн