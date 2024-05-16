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АЛФАВИТ® МАМА таблетки, №60 - Харьков (531984) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
505,11
Экономия: -55,72 грн
449,39 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
430,06 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
494,97
Экономия: -90,49 грн
404,48 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
427,13 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
516,99
Экономия: -84,10 грн
432,89 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
426,82 грн
Аптека низких цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
498,79
Экономия: -97,35 грн
401,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
477,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
458,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
419,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (8)
410,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
419,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
426,17 грн
Аптека ваш консультант
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Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
476,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
430,19 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
432,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
540,43
Экономия: -134,32 грн
406,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
458,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (1)
417,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (4)
414,86 грн