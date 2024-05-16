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L-АРГИНИН капсулы, №50 - Львов (94307) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
135,99
Экономия: -20,43 грн
115,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
167,50
Экономия: -51,94 грн
115,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
149,50
Экономия: -33,94 грн
115,56 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
131,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: капсулы (20)
128,99
Экономия: -13,43 грн
115,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
132,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: капсулы (2)
125,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: капсулы (40)
149,50
Экономия: -33,94 грн
115,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (2)
132,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
135,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
136,99
Экономия: -21,43 грн
115,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
132,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
132,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (5)
136,99
Экономия: -21,43 грн
115,56 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (2)
139,99
Экономия: -24,43 грн
115,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -31,94 грн
115,56 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: капсулы (40)
134,50
Экономия: -18,94 грн
115,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (1)
141,99
Экономия: -26,43 грн
115,56 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 102
Всего: упаковка (1)
137,50
Экономия: -21,94 грн
115,56 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
Всего: капсулы (40)
126,50
Экономия: -10,94 грн
115,56 грн