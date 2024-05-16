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L-АРГИНИН капсулы, №50 - Киев (94307) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
155,99
Экономия: -40,43 грн
115,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
114,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
132,50 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
166,20
Экономия: -40,39 грн
125,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
144,18
Экономия: -23,52 грн
120,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
146,50
Экономия: -30,94 грн
115,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
132,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
191,20
Экономия: -46,45 грн
144,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
131,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
114,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
135,78
Экономия: -15,20 грн
120,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
140,50
Экономия: -24,94 грн
115,56 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (6)
125,00
Экономия: -10,00 грн
115,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
146,50
Экономия: -30,94 грн
115,56 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (1)
173,50
Экономия: -42,10 грн
131,40 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
188,10
Экономия: -45,64 грн
142,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: капсулы (30)
134,80
Экономия: -12,47 грн
122,33 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
146,91
Экономия: -20,82 грн
126,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
142,99
Экономия: -27,43 грн
115,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
115,68 грн