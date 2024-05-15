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L-АРГИНИН капсулы, №50 - Днепр (Днепропетровск) (94307) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: капсулы (30)
137,99
Экономия: -22,43 грн
115,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: капсулы (40)
134,99
Экономия: -19,43 грн
115,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
130,41
Экономия: -5,41 грн
125,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
158,50
Экономия: -42,94 грн
115,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (1)
130,99
Экономия: -15,43 грн
115,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: капсулы (30)
135,25
Экономия: -12,92 грн
122,33 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: капсулы (40)
136,45
Экономия: -14,07 грн
122,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
139,91
Экономия: -12,39 грн
127,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 37
Всего: капсулы (3)
114,32 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Яркая, 19
Всего: упаковка (1)
130,99
Экономия: -15,43 грн
115,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
133,66
Экономия: -7,16 грн
126,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
135,91
Экономия: -6,41 грн
129,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
145,00
Экономия: -22,00 грн
123,00 грн
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (1)
136,50
Экономия: -20,94 грн
115,56 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
145,00
Экономия: -22,00 грн
123,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
114,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (2)
147,27
Экономия: -26,64 грн
120,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (2)
146,50
Экономия: -30,94 грн
115,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (2)
139,99
Экономия: -24,43 грн
115,56 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
145,00
Экономия: -22,00 грн
123,00 грн