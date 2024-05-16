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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-АРГИНИН 500 мгЦены в аптеках

L-АРГИНИН 500 мг капсулы 500 мг флакон, №50 - Киев (294556) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
470,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
631,30
Экономия: -188,90 грн
442,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
492,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
484,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
585,99
Экономия: -141,51 грн
444,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
470,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
439,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
537,55
Экономия: -93,28 грн
444,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
525,25
Экономия: -73,64 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
470,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
654,35
Экономия: -19,63 грн
634,72 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
493,30
Экономия: -119,76 грн
373,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
528,49
Экономия: -68,84 грн
459,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
548,71
Экономия: -88,73 грн
459,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
488,74
Экономия: -37,93 грн
450,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
470,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
470,70 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
464,52 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (1)
461,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
470,70 грн