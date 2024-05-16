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L-АРГИНИН 1000 мг таблетки 1000 мг, №90 - Львов (229565) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
977,96
Экономия: -10,79 грн
967,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
821,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
875,53
Экономия: -35,53 грн
840,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
845,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
1009,99
Экономия: -147,65 грн
862,34 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
898,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
845,44 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
821,03 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (1)
861,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
1091,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
1248,53 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
894,47
Экономия: -0,40 грн
894,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
Всего: упаковка (1)
1264,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: упаковка (1)
923,06 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 41 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
775,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
Всего: упаковка (1)
1261,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 30
Всего: упаковка (1)
1264,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
1262,46 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 41 мин
Ланчин, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (1)
952,06
Экономия: -4,67 грн
947,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
893,43 грн