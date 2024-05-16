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L-АРГИНИН 1000 мг таблетки 1000 мг, №90 - Киев (229565) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
1250,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
1253,57 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
1180,00
Экономия: -285,68 грн
894,32 грн
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
1257,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
1251,19 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
1056,56
Экономия: -51,56 грн
1005,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
1053,84
Экономия: -137,28 грн
916,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
1250,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
1037,75
Экономия: -108,51 грн
929,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
912,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
912,46 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
923,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (1)
1252,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
1249,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (1)
1248,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
950,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: упаковка (1)
896,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
1250,62 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (3)
958,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
1257,19 грн