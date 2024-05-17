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Now Foods мелатонин капсулы 3 мг, №30 - Запорожье (826752) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
231,20
Экономия: -31,81 грн
199,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
212,62
Экономия: -13,23 грн
199,39 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
192,14 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
187,00
Экономия: -28,00 грн
159,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
214,41
Экономия: -9,41 грн
205,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
187,00
Экономия: -28,00 грн
159,00 грн
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
218,18
Экономия: -18,79 грн
199,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
212,97
Экономия: -13,58 грн
199,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
231,38
Экономия: -31,99 грн
199,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
207,47
Экономия: -10,57 грн
196,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
234,73
Экономия: -35,34 грн
199,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
214,79
Экономия: -15,40 грн
199,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
225,98
Экономия: -26,59 грн
199,39 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
187,00
Экономия: -28,00 грн
159,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
214,80
Экономия: -15,41 грн
199,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
221,52
Экономия: -22,13 грн
199,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
222,19
Экономия: -22,80 грн
199,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
233,75
Экономия: -34,36 грн
199,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
209,64
Экономия: -10,25 грн
199,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
228,85
Экономия: -29,46 грн
199,39 грн