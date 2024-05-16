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Now Foods мелатонин капсулы 3 мг, №30 - Киев (826752) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 665 аптеках
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
266,50
Экономия: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
266,50
Экономия: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (3)
266,50
Экономия: -66,50 грн
200,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
211,76 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
266,50
Экономия: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
266,50
Экономия: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
229,08
Экономия: -67,01 грн
162,07 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
266,50
Экономия: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
266,50
Экономия: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (5)
231,33
Экономия: -69,41 грн
161,92 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
223,00
Экономия: -23,00 грн
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
266,50
Экономия: -66,50 грн
200,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (2)
210,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
213,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
218,06
Экономия: -55,95 грн
162,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
226,80
Экономия: -65,00 грн
161,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
253,80
Экономия: -7,61 грн
246,19 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
266,50
Экономия: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
215,91
Экономия: -53,80 грн
162,11 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (4)
266,50
Экономия: -66,50 грн
200,00 грн