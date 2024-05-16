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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаRILASTIL AQUA ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА ОЧИЩАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙЦены в аптеках

RILASTIL AQUA ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА ОЧИЩАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 200 мл - Киев (808099) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
479,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
482,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
478,88 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
477,62 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
482,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
448,93
Экономия: -77,90 грн
371,03 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
459,20
Экономия: -13,78 грн
445,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
387,40
Экономия: -62,64 грн
324,76 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (2)
459,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
417,50
Экономия: -12,52 грн
404,98 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
459,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (2)
478,36 грн