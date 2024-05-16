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БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕАНИМИРОВАНИЯ ВОЛОС "PHARMA GROUP" 250 мл Aminotein+Keratin - Харьков (914234) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
361,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
361,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
363,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (2)
365,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
362,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
362,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
365,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
363,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
364,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (4)
362,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
360,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 5/7
Всего: упаковка (2)
365,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (1)
361,18 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 160
Всего: упаковка (2)
363,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (2)
362,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Пивденное, ул. Центральная, 59/44
Всего: упаковка (2)
361,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
363,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кочеток, ул. Чугуевская, 33
Всего: упаковка (2)
363,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
362,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Изюм, ул. Соборная, 33/3
Всего: упаковка (2)
360,89 грн