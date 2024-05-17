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БАЛЬЗАМ "БЕЗ ПРОЛЕЖНЕЙ" гель-бальзам туба 25 мл - Львов (390276) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -11,23 грн
63,76 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -8,74 грн
63,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
53,80
Экономия: -2,45 грн
51,35 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
79,20
Экономия: -19,23 грн
59,97 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
84,40
Экономия: -20,48 грн
63,92 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (3)
76,80
Экономия: -18,67 грн
58,13 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (2)
77,50
Экономия: -18,80 грн
58,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
97,20
Экономия: -23,61 грн
73,59 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
79,39
Экономия: -10,01 грн
69,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (1)
54,35
Экономия: -3,00 грн
51,35 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
77,40
Экономия: -18,75 грн
58,65 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (1)
75,90
Экономия: -18,41 грн
57,49 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
99,20
Экономия: -24,09 грн
75,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (1)
90,50
Экономия: -21,94 грн
68,56 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (1)
66,42
Экономия: -2,66 грн
63,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, просп. Мира, 11
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -11,74 грн
63,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
56,47
Экономия: -5,21 грн
51,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
55,60
Экономия: -5,04 грн
50,56 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 05:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
74,70
Экономия: -8,90 грн
65,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
56,72
Экономия: -6,20 грн
50,52 грн