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БАЛЬЗАМ "БЕЗ ПРОЛЕЖНЕЙ" гель-бальзам туба 25 мл - Харьков (390276) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
61,45
Экономия: -7,14 грн
54,31 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
61,27
Экономия: -5,68 грн
55,59 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 05:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
78,80
Экономия: -13,00 грн
65,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
55,80
Экономия: -5,15 грн
50,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
56,91
Экономия: -6,35 грн
50,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
55,16
Экономия: -3,90 грн
51,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
58,17
Экономия: -7,65 грн
50,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, просп. Мира, 11
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -15,79 грн
59,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
61,96
Экономия: -6,51 грн
55,45 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (1)
66,42
Экономия: -6,71 грн
59,71 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (1)
90,50
Экономия: -21,94 грн
68,56 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
99,20
Экономия: -24,09 грн
75,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (1)
75,90
Экономия: -18,41 грн
57,49 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
77,40
Экономия: -18,75 грн
58,65 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
79,39
Экономия: -10,01 грн
69,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
97,20
Экономия: -23,61 грн
73,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (3)
76,80
Экономия: -18,67 грн
58,13 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (2)
77,50
Экономия: -18,80 грн
58,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
84,40
Экономия: -20,48 грн
63,92 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
79,20
Экономия: -19,23 грн
59,97 грн