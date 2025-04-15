Гель бальзам Золотой ус с экстрактом окопника
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,38
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,45
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,53
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
64.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
66.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,58
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
66.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
67.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
51,06
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
68.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,82
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
69.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,97
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
71.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Временная, 2
72.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 4
74.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,88
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
75.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,89
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
75.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
40,53
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
76.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
39,75
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
77.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,89
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
78.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,40
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
81.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,14
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
87.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,81
Экономия при брони: -2,30 грн