Гель бальзам Золотой ус с экстрактом окопника
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,79
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
10.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,97
Экономия при брони: -3,46 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,55
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,06
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,24
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
166.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,39
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
185.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
39,53
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
185.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,94
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
185.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
40,51
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Временная, 2
186.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
187.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
188.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,29
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
190.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,86
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
191.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,22
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
193.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,69
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
194.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
203.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,53
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
204.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,67
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
218.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,38
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65
223.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
40,19
Экономия при брони: -2,48 грн