Гель бальзам Золотой ус с экстрактом окопника
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,96
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
5.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,43
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
6.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,64
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
6.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
7.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,27
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
8.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
40,17
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
8.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,38
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
8.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
40,49
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Временная, 2
9.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
20.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,81
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
21.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,27
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
29.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,58
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
70.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,07
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
72.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,79
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
76.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,91
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
108.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
108.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
51,05
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
109.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,56
Экономия при брони: -2,05 грн