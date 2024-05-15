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URIAGE РОЗЕЛЬЯН МАСКА 40 мл - Харьков (450416) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
594,40 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
595,41 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
556,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
554,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
551,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 14 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
594,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
587,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
589,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
556,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
595,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
593,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
588,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
593,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
553,73 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
593,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
650,73
Экономия: -83,49 грн
567,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
549,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
591,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
539,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (2)
556,50 грн