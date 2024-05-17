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URIAGE ИСЕАК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД SPF 50+ 50 мл - Запорожье (449663) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
574,00
Экономия: -75,00 грн
499,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
682,77
Экономия: -46,85 грн
635,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
674,27
Экономия: -116,86 грн
557,41 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
548,66 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
588,00
Экономия: -89,00 грн
499,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
693,80
Экономия: -80,59 грн
613,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
609,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
674,86
Экономия: -44,13 грн
630,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
691,01
Экономия: -55,09 грн
635,92 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
565,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
692,57
Экономия: -67,68 грн
624,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
682,19
Экономия: -115,70 грн
566,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
591,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
599,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
672,65
Экономия: -106,16 грн
566,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
635,29
Экономия: -46,01 грн
589,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
625,04
Экономия: -49,10 грн
575,94 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 34 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
574,00
Экономия: -75,00 грн
499,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
620,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
621,26 грн