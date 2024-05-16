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URIAGE ИСЕАК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД SPF 50+ 50 мл - Львов (449663) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
675,56
Экономия: -44,83 грн
630,73 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
592,80 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
622,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
694,19
Экономия: -60,86 грн
633,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
586,01 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 27-А
Всего: упаковка (1)
592,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Збараж, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: упаковка (1)
592,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
587,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
588,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Ровно, ул. Соборная, 336
Всего: упаковка (1)
576,57 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 9
Всего: упаковка (1)
592,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
633,29
Экономия: -41,59 грн
591,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
583,73 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
498,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
592,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 49 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (6)
550,14 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 37/2
Всего: упаковка (1)
592,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (1)
642,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (1)
612,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 49 мин
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (1)
514,10 грн