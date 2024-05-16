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URIAGE ИСЕАК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД SPF 50+ 50 мл - Киев (449663) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
625,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
642,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
652,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
685,69
Экономия: -119,20 грн
566,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
700,65
Экономия: -21,02 грн
679,63 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
654,80
Экономия: -19,64 грн
635,16 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
700,65
Экономия: -21,02 грн
679,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
632,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
700,65
Экономия: -21,02 грн
679,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (1)
688,09
Экономия: -77,48 грн
610,61 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сикорского Игоря Авиаконструктора, 1
Всего: упаковка (1)
592,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
Всего: упаковка (1)
628,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
622,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
700,65
Экономия: -21,02 грн
679,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 20
Всего: упаковка (1)
624,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
550,14 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
700,65
Экономия: -21,02 грн
679,63 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
700,65
Экономия: -21,02 грн
679,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
652,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
Всего: упаковка (1)
622,65 грн