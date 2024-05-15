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URIAGE ИСЕАК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД SPF 50+ 50 мл - Харьков (449663) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (7)
629,07 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
623,51 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
626,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 15 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
625,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
626,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 15 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
565,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
570,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
569,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
627,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
585,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
565,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
626,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
623,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
623,37 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
625,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
582,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 71
Всего: упаковка (1)
581,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
545,63 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 5/1
Всего: упаковка (1)
626,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
627,95
Экономия: -52,01 грн
575,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
628,08
Экономия: -38,80 грн
589,28 грн