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URIAGE ИСЕАК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД SPF 50+ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (449663) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
599,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
691,21
Экономия: -66,32 грн
624,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
565,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
591,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
688,22
Экономия: -121,73 грн
566,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
628,08
Экономия: -38,80 грн
589,28 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
627,95
Экономия: -52,01 грн
575,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
609,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
674,79
Экономия: -44,06 грн
630,73 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
618,00
Экономия: -94,00 грн
524,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
691,53
Экономия: -55,61 грн
635,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
677,97
Экономия: -120,56 грн
557,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
572,14 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
602,00
Экономия: -78,00 грн
524,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
694,00
Экономия: -58,08 грн
635,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
671,61
Экономия: -58,40 грн
613,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
621,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (2)
629,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
620,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
625,93 грн