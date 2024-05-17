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URIAGE КСЕМОЗ СИНДЕТ МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Запорожье (449651) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
473,49
Экономия: -30,24 грн
443,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
467,60
Экономия: -84,20 грн
383,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
445,89
Экономия: -45,70 грн
400,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
438,69
Экономия: -38,50 грн
400,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
468,00
Экономия: -30,60 грн
437,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (1)
437,32
Экономия: -61,88 грн
375,44 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
425,86
Экономия: -36,09 грн
389,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
403,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
473,09
Экономия: -80,24 грн
392,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
479,79
Экономия: -80,19 грн
399,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
437,55
Экономия: -51,68 грн
385,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (4)
426,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
448,25
Экономия: -38,79 грн
409,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
471,24
Экономия: -64,44 грн
406,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (2)
466,47
Экономия: -73,62 грн
392,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
437,25
Экономия: -35,62 грн
401,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (2)
471,56
Экономия: -34,16 грн
437,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
439,11
Экономия: -41,03 грн
398,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
407,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
436,56 грн