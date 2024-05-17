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URIAGE КСЕМОЗ СИНДЕТ МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Одесса (449651) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
442,94
Экономия: -41,07 грн
401,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
445,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
473,90
Экономия: -54,50 грн
419,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
478,94
Экономия: -45,59 грн
433,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
421,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
478,94
Экономия: -53,69 грн
425,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
437,64
Экономия: -30,29 грн
407,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
466,20
Экономия: -42,75 грн
423,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
471,29
Экономия: -41,99 грн
429,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (2)
465,48
Экономия: -60,48 грн
405,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (1)
481,19
Экономия: -51,89 грн
429,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (2)
463,68
Экономия: -24,48 грн
439,20 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Эвита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Левитана, 79
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
446,40 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
422,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
486,00
Экономия: -14,58 грн
471,42 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
422,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Всего: упаковка (1)
441,68
Экономия: -38,12 грн
403,56 грн
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (2)
446,40 грн