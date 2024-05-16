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URIAGE КСЕМОЗ СИНДЕТ МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Львов (449651) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
397,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
438,56
Экономия: -29,10 грн
409,46 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
324,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
417,29 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (3)
397,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
397,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
417,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
454,95
Экономия: -13,65 грн
441,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
435,83
Экономия: -51,65 грн
384,18 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 49 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
454,95
Экономия: -13,65 грн
441,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
434,14
Экономия: -48,27 грн
385,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
466,47
Экономия: -33,12 грн
433,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
397,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
445,88 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Львов, ул. Стрыйская, 103
Всего: упаковка (1)
397,85 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 49 мин
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
441,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Всего: упаковка (1)
411,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
427,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 49 мин
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
409,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
427,50 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
486,00
Экономия: -14,58 грн
471,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
406,78 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (3)
417,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
417,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
406,10 грн