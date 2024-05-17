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URIAGE КСЕМОЗ ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ПРОТИВ РАЗДРАЖЕНИЙ 400 мл - Запорожье (449612) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
1016,65 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
1012,99 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
943,41 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
949,07 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
952,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
933,19 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
1016,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1059,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
956,91 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (5)
943,61 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
929,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
1018,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
1010,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (1)
952,17 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
1006,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
949,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (1)
944,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
1011,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
1014,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
951,93 грн