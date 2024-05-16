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URIAGE КСЕМОЗ ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ПРОТИВ РАЗДРАЖЕНИЙ 400 мл - Львов (449612) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
956,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
956,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
956,30 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
940,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
1009,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
1013,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
930,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
910,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
890,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
956,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
956,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
1040,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
956,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
956,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 2-Е
Всего: упаковка (1)
956,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
Всего: упаковка (1)
934,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
920,00
Экономия: -2,83 грн
917,17 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
985,36
Экономия: -0,69 грн
984,67 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
987,67
Экономия: -6,42 грн
981,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
832,11 грн