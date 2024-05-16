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URIAGE EAU THERMALE ШЕЛКОВИСТОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 200 мл - Киев (449528) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
469,83 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
492,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
440,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
498,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
433,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
417,40 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
417,00
Экономия: -12,51 грн
404,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
480,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
480,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
501,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
492,69 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
450,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
368,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
402,00 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Амосова, 63
Всего: упаковка (1)
449,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (2)
477,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
447,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
478,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 273/8
Всего: упаковка (1)
492,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
486,92 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
449,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
481,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
396,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
447,29 грн