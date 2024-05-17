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URIAGE ИСЕАК 3-REGUL УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УХОД 40 мл - Запорожье (449507) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
761,00
Экономия: -88,00 грн
673,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
556,36
Экономия: -27,60 грн
528,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
838,55
Экономия: -145,34 грн
693,21 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
774,00
Экономия: -101,00 грн
673,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
565,35
Экономия: -65,67 грн
499,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
512,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
549,91
Экономия: -21,15 грн
528,76 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (6)
496,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
516,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
761,95
Экономия: -74,46 грн
687,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (5)
834,63
Экономия: -141,56 грн
693,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (5)
519,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
757,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
707,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (4)
833,66
Экономия: -139,33 грн
694,33 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
473,24
Экономия: -28,34 грн
444,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
549,22
Экономия: -64,34 грн
484,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
508,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
803,20
Экономия: -109,83 грн
693,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
554,09
Экономия: -25,33 грн
528,76 грн