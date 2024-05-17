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URIAGE ИСЕАК R ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД 40 мл - Запорожье (449504) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
553,46
Экономия: -35,35 грн
518,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
471,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
474,77 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
472,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
491,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
503,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
507,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
489,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
560,82
Экономия: -93,73 грн
467,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
546,36
Экономия: -64,54 грн
481,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
475,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
515,74
Экономия: -70,53 грн
445,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
545,25
Экономия: -86,05 грн
459,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
516,08
Экономия: -37,38 грн
478,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
448,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
504,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
508,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
506,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
504,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (1)
473,82 грн