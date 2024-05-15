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URIAGE ИСЕАК R ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД 40 мл - Харьков (449504) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (7)
508,59 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
509,51 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
506,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
509,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 16 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
508,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
508,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
461,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
476,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
477,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
462,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
499,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
471,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
477,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
510,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
477,94 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
507,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
557,56
Экономия: -71,54 грн
486,02 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
507,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
492,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
506,90 грн