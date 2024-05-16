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URIAGE ТЕРМАЛЬНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 250 мл - Киев (449605) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
516,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
432,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
432,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
508,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
508,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6
Всего: упаковка (1)
497,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
497,35 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (4)
442,02 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
432,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
454,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
Всего: упаковка (1)
505,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (2)
475,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рудницкого Степана, 13
Всего: упаковка (1)
464,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Калнышевского Петра, 2
Всего: упаковка (1)
432,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
543,25
Экономия: -52,99 грн
490,26 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 96
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
546,32
Экономия: -67,00 грн
479,32 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
454,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Змиенко Всеволода, 21
Всего: упаковка (1)
432,48 грн