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URIAGE ТЕРМАЛЬНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 250 мл - Днепр (Днепропетровск) (449605) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
546,74
Экономия: -84,09 грн
462,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
554,97
Экономия: -53,25 грн
501,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
508,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
540,91
Экономия: -95,68 грн
445,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
539,76
Экономия: -33,35 грн
506,41 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
501,00
Экономия: -80,00 грн
421,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
501,00
Экономия: -80,00 грн
421,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
544,34
Экономия: -100,45 грн
443,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
545,45
Экономия: -43,10 грн
502,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
508,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
552,26
Экономия: -70,86 грн
481,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
516,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
486,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (2)
442,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
442,02 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
464,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
542,69
Экономия: -51,56 грн
491,13 грн