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URIAGE МИЦЕЛЛЯРНАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ 250 мл - Львов (449497) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
462,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
506,23
Экономия: -33,59 грн
472,64 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
462,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
462,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
462,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
462,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
522,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
495,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
479,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Любинская, 104
Всего: упаковка (1)
495,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
473,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (2)
477,30 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
469,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
453,57 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
456,42 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
412,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
412,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
481,80
Экономия: -1,04 грн
480,76 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
484,46
Экономия: -4,70 грн
479,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
414,44
Экономия: -6,50 грн
407,94 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
455,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
440,96 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
399,95 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
462,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Збараж, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: упаковка (1)
462,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
482,45
Экономия: -2,72 грн
479,73 грн