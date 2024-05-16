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URIAGE МИЦЕЛЛЯРНАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ 250 мл - Киев (449497) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
520,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
514,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
482,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
520,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
462,40 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
412,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
440,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
412,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
513,48
Экономия: -77,80 грн
435,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
439,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
501,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
507,10 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (1)
440,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
412,34 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (2)
412,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (2)
506,61
Экономия: -38,59 грн
468,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
474,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
453,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
513,48
Экономия: -75,85 грн
437,63 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
373,65 грн