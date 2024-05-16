Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонURIAGE МИЦЕЛЛЯРНАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИЦены в аптеках

URIAGE МИЦЕЛЛЯРНАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ 250 мл - Киев (449494) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
522,51 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
514,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
470,59 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
471,58 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
445,30 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
373,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
503,80
Экономия: -60,34 грн
443,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
505,31
Экономия: -80,81 грн
424,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
440,96 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
510,81
Экономия: -68,32 грн
442,49 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
412,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
513,48
Экономия: -77,80 грн
435,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
436,73 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
467,91 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
474,19 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
Всего: упаковка (1)
453,57 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
432,96 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
474,19 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
412,34 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
412,34 грн