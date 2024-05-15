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URIAGE БАРЬЕСАН ОСВЕЖАЮЩИЙ СПРЕЙ ПОСЛЕ СОЛНЦА 150 мл - Харьков (449491) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
529,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (2)
529,00 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (2)
391,06
Экономия: -23,97 грн
367,09 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
616,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
589,93 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
588,76 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
485,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
485,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
485,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 7
Всего: упаковка (1)
485,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (2)
485,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
485,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ужгород, ул. Капушанская, 168
Всего: упаковка (1)
485,80 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
510,00 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
Всего: упаковка (1)
493,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом