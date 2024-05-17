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URIAGE МЯГКИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл - Одесса (449486) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
377,71 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
390,70 грн
Валерия
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
414,20 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (2)
414,20 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
414,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
390,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
390,70 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
414,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
418,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
450,90
Экономия: -13,53 грн
437,37 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
390,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
390,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
390,70 грн
В других городах:
Черноморская
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Закрыто Открывается через 01 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
414,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
401,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
401,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (2)
401,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
378,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
376,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
402,53 грн