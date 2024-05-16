Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаURIAGE МЯГКИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦАЦены в аптеках

URIAGE МЯГКИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл - Львов (449486) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
383,45
Экономия: -11,50 грн
371,95 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (2)
409,50 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
399,60 грн
Сидус
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 273
Всего: упаковка (1)
423,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
377,88 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
402,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (2)
373,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
354,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
378,72 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
354,04 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Угорники, ул. Героев Николаева, 78-А
Всего: упаковка (1)
363,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
Всего: упаковка (1)
369,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
374,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Ровно, ул. Соборная, 336
Всего: упаковка (1)
377,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (2)
376,87 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
356,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
347,26 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
403,97 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (2)
356,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 53-Б
Всего: упаковка (2)
403,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
412,78 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (3)
354,04 грн
Біла ромашка
Подробнее
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
450,90
Экономия: -13,53 грн
437,37 грн