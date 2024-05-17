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URIAGE БАРЬЕСАН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ СОЛНЦА 150 мл - Одесса (449470) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
490,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
408,38
Экономия: -53,06 грн
355,32 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
490,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
483,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
485,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 02 мин
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
470,61 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается через 02 мин
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
398,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 02 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
361,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 02 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
462,43 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
361,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
440,92 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
253,00
Экономия: -7,59 грн
245,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
481,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
454,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
456,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
415,61
Экономия: -30,29 грн
385,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
422,36
Экономия: -37,04 грн
385,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 02 мин
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
483,44 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
464,31 грн