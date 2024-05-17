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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-ФИ 500 мл - Запорожье (849735) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
753,35
Экономия: -141,10 грн
612,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
754,00
Экономия: -141,65 грн
612,35 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
773,79
Экономия: -150,24 грн
623,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
773,00
Экономия: -122,67 грн
650,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (5)
749,22
Экономия: -79,32 грн
669,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Лубны, перек. Владимирский / Садовая, 54/2-Б
Всего: упаковка (1)
640,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
754,00
Экономия: -49,30 грн
704,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
664,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
716,85
Экономия: -21,51 грн
695,34 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (3)
726,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
772,13
Экономия: -47,13 грн
725,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
726,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (4)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (2)
774,95
Экономия: -67,35 грн
707,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (3)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн