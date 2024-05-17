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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-ФИ 500 мл - Одесса (849735) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
749,94
Экономия: -24,94 грн
725,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
726,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (3)
726,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
716,85
Экономия: -21,51 грн
695,34 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
664,90 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
765,38
Экономия: -153,03 грн
612,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
762,70
Экономия: -150,45 грн
612,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (2)
766,11
Экономия: -58,51 грн
707,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
768,21
Экономия: -117,88 грн
650,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
753,86
Экономия: -130,31 грн
623,55 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (3)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Лубны, перек. Владимирский / Садовая, 54/2-Б
Всего: упаковка (1)
640,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 02 мин
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (1)
717,59 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (2)
783,00
Экономия: -23,49 грн
759,51 грн