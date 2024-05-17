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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-ФИ 200 мл - Запорожье (449141) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
387,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
423,93
Экономия: -62,89 грн
361,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
418,65
Экономия: -57,61 грн
361,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
390,33 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
391,00
Экономия: -65,00 грн
326,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
402,29
Экономия: -46,73 грн
355,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
385,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
391,83
Экономия: -22,92 грн
368,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
400,33
Экономия: -29,72 грн
370,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
349,66 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
360,51 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
390,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (2)
348,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (2)
385,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (10)
375,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
360,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (10)
392,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (2)
341,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
429,57
Экономия: -68,53 грн
361,04 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
346,38
Экономия: -14,24 грн
332,14 грн